Calciomercato Roma: preso Suf Podgoreanu. Buone nuove su Smalling

La Roma lavora tra presente e futuro. I giallorossi hanno chiuso per il talento Suf Podgoreanu. Smalling può restare

La Roma piazza un colpo in prospettiva. Secondo Sportitalia, il club giallorosso ha messo le mani su Suf Podgoreanu, attaccante classe 2002 israeliano in scadenza con il Maccabi Haifa. La Roma dovrebbe pagare un indennizzo sotto i 100mila euro per portarlo in Italia.

Intanto, arrivano buone notizie sulla possibile permanenza di Chris Smalling in giallorosso. La Roma, spinta dalla volontà del giocatore inglese che vuole restare nella Capitale, chiederà il rinnovo del prestito al Manchester United, oppure una cifra congrua per arrivare all’intesa.