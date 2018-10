Cengiz Under, rinnovo con la Roma distante: nodo clausola

Calciomercato Roma, frenata nella trattativa per il rinnovo di Cengiz Under: nodo clausola rescissoria, le ultime

Tra le rivelazioni di casa Roma, Cengiz Under fa gola a numerosi top club europei. Il fantasista turco è un cardine della formazione di Eusebio Di Francesco e la dirigenza giallorossa è pronta a blindarlo con il rinnovo. Ma c’è da registrare una frenata, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Da sciogliere il nodo clausola rescissoria: l’entourage dell’esterno offensivo vorrebbe inserire nel nuovo accordo una clausola a cifre basse per non allontanare le possibili pretendenti, ma la Lupa non sembra d’accordo. Ricordiamo che il Bayern Monaco è sulle sue tracce: attesi aggiornamenti…