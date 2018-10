Roma, ecco perché in Turchia spingono Under verso il Bayern

Il Bayern Monaco su Cengiz Under ma a Roma non sono arrivate vere offerte. In Turchia spingono per un trasferimento

Il nome di Cengiz Under è finito sul taccuino dei direttori sportivi più importanti d’Europa, in particolare sull’attaccante della Roma avrebbe messo gli occhi il Bayern Monaco. Ad alimentare queste voci ci stanno pensando i dirigenti dell’ex squadre del numero 17 giallorosso. Frasi tutt’altro che disinteressate visto che l’Altinordu, l’accademia in cui Under è cresciuto, e l’Instanbul Basaksehir da cui la Roma lo ha acquistato, hanno entrambe una percentuale sulla futura vendita.

Le percentuali

“Il Bayern Monaco sta seguendo Cengiz Under ma posso aggiungere solo che partirà per tanti soldi”, ha detto qualche giorno fa il presidente del Basaksehir. Il club turco incasserà il 20% in caso di futura cessione. Per fare un’esempio se il Bayern dovesse sganciare un assegno da 60 mln (queste le cifre che circolano) ai turchi andrebbero circa 12 mln. Una fetta niente male. Discorso simile per l’Altinordu con il suo direttore tecnico che ieri ha dichiarato: “Potrebbe prendere il posto di Robben a Monaco”. L’accademia in cui Under ha mosso i primi passi ha già incassato 4 mln dal suo passaggio alla Roma e raccoglierebbe alcune centinai di migliaia di euro dai premi FIFA. Cifre ragguardevoli per un club del calibro dell’Altinordu.

Al momento però a Trigoria non hanno alcuna intenzione di aprire una trattativa. A Roma però tutti i giocatori hanno un prezzo e se l’estate prossima il Bayern Monaco si presenterà con l’offerta giusta Under può partire.