Calciomercato Roma, doppia accelerata: vicini i colpi Sancho e Bailey. I giallorossi affondano per i due esterni anche senza la cessione di Koné

La Roma accelera sul mercato e lancia un doppio, ambizioso assalto per rivoluzionare le proprie corsie offensive. I nomi sul taccuino del direttore sportivo Frederic Massara sono quelli di Jadon Sancho del Manchester United e Leon Bailey dell’Aston Villa. Il club giallorosso sta lavorando intensamente su entrambi i fronti per regalare a Gian Piero Gasperini i rinforzi di qualità richiesti per affrontare la stagione.

Per quanto riguarda Jadon Sancho, la giornata di oggi, venerdì 15 agosto, ha registrato importanti passi avanti. Ci sono stati, infatti, contatti positivi tra la dirigenza della Roma e l’entourage del giocatore inglese. Le parti stanno lavorando per limare i dettagli e trovare un’intesa definitiva sull’accordo, con il principale ostacolo che rimane l’oneroso ingaggio percepito dal calciatore al Manchester United. Trovare la quadra sulla questione stipendio è la chiave per sbloccare un’operazione che avrebbe del clamoroso.

Parallelamente, la Roma non molla la presa su Leon Bailey. Con l’Aston Villa, il club giallorosso continua a negoziare sulla base della formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe di inserire subito il giocatore in rosa, posticipando l’investimento a titolo definitivo.

Queste manovre in entrata, inoltre, sono la diretta conseguenza di una chiara e forte presa di posizione da parte della proprietà. I Friedkin hanno inviato un messaggio inequivocabile al mercato e alla piazza, confermando a Gasperini e Massara la volontà di rinforzare la rosa senza dover sacrificare i pezzi pregiati. La prova di forza è arrivata con la recente vicenda di Manu Koné: la Roma ha respinto l’offensiva dell’Inter e ha deciso di tenere il centrocampista, dimostrando che le operazioni per Sancho e Bailey non sono legate ad alcuna cessione, ma rappresentano un puro investimento per accrescere la competitività della squadra.