Calciomercato Roma: cresce l’ottimismo per Sancho. Cosa filtra da Trigoria sulla buona riuscita della trattativa con il Manchester United

Filtra grande fiducia e ottimismo dalla dirigenza della Roma per l’arrivo di Jadon Sancho dal Manchester United. Le prossime ore sono considerate potenzialmente decisive per ottenere il via libera definitivo dal club inglese, dopo i passi concreti compiuti nella giornata di ieri. A riportarlo è Fabrizio Romano.

È confermato che la Roma ha inviato un’offerta ufficiale al Manchester United: si tratta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a £20 milioni di sterline (circa €23.5 milioni). Fonti interne a Old Trafford confermano che questa è, al momento, la proposta migliore e più concreta ricevuta dai Red Devils per l’esterno inglese durante questa finestra di mercato. La formula dell’obbligo, e non un semplice diritto, garantisce allo United una cessione a titolo definitivo, un fattore chiave che sta spingendo il club a considerare seriamente l’operazione.

Ma non è tutto. La trattativa si sta muovendo in parallelo anche sul fronte del giocatore. È confermato che l’entourage di Jadon Sancho è in contatto diretto e costante con la dirigenza giallorossa per discutere i termini personali dell’accordo. Sul tavolo ci sono la durata del contratto e, soprattutto, l’ingaggio del calciatore, che dovrà essere adattato ai parametri del club capitolino, magari con l’aiuto di bonus legati alle performance.

La volontà del giocatore di rilanciarsi in un nuovo progetto tecnico è totale e vede la Serie A come una destinazione ideale. La Roma ora attende la luce verde definitiva dal Manchester United, ma la sensazione è che l’affare sia ben impostato e possa davvero arrivare alla fumata bianca. La pressione della Roma è massima per chiudere il colpo.