Juan Jesus a Torino e Baselli a Roma, ma occhio alla Lazio

Calciomercato Roma-Torino, si mette di mezzo la Lazio. Juan Jesus e Daniele Baselli sono i due nomi principali nella trattativa

La Roma e il Torino potrebbero dar vita a due affari di mercato, con la Lazio sullo sfondo. Juan Jesus e Daniele Baselli sono i due protagonisti di questa doppia, o tripla, trattative. Juan Jesus della Roma piace al Torino, alla ricerca di difensori di livello per la retroguardia di Walter Mazzarri: il brasiliano costa molto, circa quindici milioni di euro, ma il problema riguarda convincere JJ a lasciare una squadra che fa la Champions League per accasarsi al Toro. I granata ci proveranno, anche perché Petrachi e Cairo vogliono difensori di prima fascia e nel loro progetto pensano in grande.

Se Jesus al Torino è complicato, Baselli alla Roma non è impossibile. Il coefficiente di difficoltà si alza perché, secondo Tuttosport, c’è di mezzo la Lazio. Spaventata dalla possibile cessione di Sergej Milinkovic-Savic, la società biancoceleste si è messa sulle tracce di Baselli, già seguito gli anni scorsi. Pure la Roma ha posato gli occhi sull’ex atalantino, il cui valore si assesta intorno ai venti-venticinque milioni di euro. La Lazio è in leggero vantaggio sulla Roma, ma la situazione è tutt’altro che chiara. Roma, Torino e Lazio continueranno a trattare.