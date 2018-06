La Juventus vuole Sergej Milinkovic-Savic e bussa alla porta della Lazio con Marko Pjaca come contropartita tecnica: le ultime sull’affare di mercato

Per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic, la Juventus è pronta a qualche follia. Di certo non ha intenzione di spendere cifre abnormi, anche se la Lazio lo valuta almeno centoventi milioni di euro. Sul serbo ci sono anche le grandi europee, per questo la Juve studia l’affare perfetto. Ha un asso nella manica e risponde al nome di Marko Pjaca. Il giocatore croato è reduce dal prestito allo Schalke 04, anche se non ha giocato moltissimo in Bundesliga. Pjaca è ancora sotto contratto con la Juve, ma da tempo è uno dei sogni di Claudio Lotito e di Igli Tare.

L’ex Dinamo Zagabria rischia di trovare traffico in attacco in casa Juve nella prossima stagione. Non è sicuro di rimanere e i bianconeri pensano a lui come contropartita nell’operazione Milinkovic-Savic. Il giocatore della Lazio sarebbe intrigato dalla Vecchia Signora, mentre Pjaca andrebbe convinto della bontà di un passaggio nella Capitale. Secondo Tuttosport è lui il giocatore su cui punterà la Juve per scardinare il portone costruito da Tare e Lotito. Si è parlato anche di Daniele Rugani, ma sembra molto difficile l’affare col toscano, dato che ha uno stipendio molto alto. Pjaca e soldi, tanti soldi, per Milinkovic-Savic, si può fare? Chi lo sa, rimane una trattativa complicata.