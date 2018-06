Marko Pjaca, reduce dalla mezza stagione con lo Schalke 04, glissa sul futuro alla Juve e si concentra sul Mondiale con la Croazia

Marko Pjaca non pensa al futuro. L’esterno croato, in ritiro con la sua Nazionale, è ormai proiettato verso il Mondiale che avrà luogo tra poche settimane in Russia. E la prossima stagione? Dopo gli ultimi mesi in prestito allo Schalke 04, la Juventus è pronta a riaccoglierlo dalle parti di Vinovo. Su questo, però, il giocatore classe 1995 non si è sbilanciato: «Oggi sto bene ed è la cosa pi importante. Per il futuro vedremo dopo il Mondiale» le parole rilasciate ai cronisti dal ritiro della sua Nazionale.

Pjaca ha poi proseguito sui suoi mesi allo Schalke: «Forse mi aspettavo qualcosa in più, volevo giocare dopo l’infortunio. Il mio futuro alla Juventus? Adesso sono concentrato solo sul Mondiale, per il futuro c’è tempo». Il croato, arrivato in Germania a inizio gennaio, ha collezionato 9 presenze totali e 2 reti con lo Schalke.