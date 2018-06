Il Real Madrid ha messo gli occhi su Alisson, ma Monchi e la Roma hanno intenzione di tenere il brasiliano: ecco la strategia studiata dai giallorossi

La Roma studia le mosse per evitare che il Real Madrid possa prendere Alisson. Il portiere brasiliano è l’indiziato numero uno per la porta del futuro dei blancos, che potrebbero non badare a spese per prenderlo. Si vocifera di una possibile offerta da settanta milioni di euro, una proposta che potrebbe far vacillare la Roma. Il direttore sportivo Monchi è al lavoro per la strategia perfetta e sembra averla trovata: un rinnovo di contratto con qualche novità, legata soprattutto ai diritti di immagine del calciatore. Due giorni fa è stata varata una proposta molto interessante.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma partirebbe da uno stipendio fisso da tre milioni e mezzo di euro a cui potrebbe aggiungere dei bonus agevoli. La novità importante riguarda la cessione totale dei diritti di immagine al giocatore, che assume ancor più valore se si pensa che in Brasile c’è una nota bevanda pronta a legarsi a Alisson e a pagarlo parecchio. Monchi ne avrebbe parlato con gli agenti del brasiliano e ci sarebbero i presupposti per poter chiudere il discorso rinnovo. Il Real rimane alla finestra, ma fa meno paura.