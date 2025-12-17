Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! Ipotesi scambio con l’Everton per l’ex Serie A Beto: ecco tutte le possibili opzioni per gennaio dei giallorossi

Calciomercato Roma, i giallorossi cercano un nuovo attaccante per la seconda parte di stagione: non solo Zirkzee, ipotesi Beto tramite scambio!

La Roma guarda al mercato di gennaio per completare il proprio reparto offensivo. Dopo un avvio di stagione positivo, che ha visto i giallorossi restare stabilmente nei quartieri alti della classifica e toccare anche la vetta in alcuni momenti, la società è consapevole della necessità di rinforzare la rosa in vista della fase decisiva dell’annata. L’obiettivo è consegnare a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, un nuovo elemento offensivo in grado di alzare il livello qualitativo e garantire più soluzioni.

Il nome in cima alla lista resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante olandese ex Bologna, oggi al Manchester United. Il giocatore sta trovando poco spazio in Premier League e l’ipotesi di un’uscita a gennaio è concreta. I Red Devils hanno aperto alla formula del prestito, ma pongono una condizione chiara: un obbligo di riscatto non inferiore ai 45 milioni di euro, richiesta che rende l’operazione complessa ma non impossibile.

Le alternative: Beto e Yuri Alberto

Le manovre della Roma, però, non si limitano a Zirkzee. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le ipotesi valutate c’è anche quella di riportare in Italia Beto, ex attaccante dell’Udinese e attualmente riserva all’Everton. L’idea che prende forma sarebbe uno scambio con Dovbyk, soluzione che permetterebbe ai giallorossi di inserire un profilo già esperto di Serie A.

Sul tavolo resta inoltre il nome di Yuri Alberto, centravanti del Corinthians, che rappresenta un’ulteriore opzione per completare il reparto. Le varie piste non si escludono a vicenda: la Roma valuta più scenari, con l’intenzione di intervenire in modo deciso per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.