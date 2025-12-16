Zirkzee-Roma, una rivale valuta l’attaccante del Manchester United. La situazione non lascia dubbi

Zirkzee-Roma, il Milan valuta l’attaccante olandese tra concorrenza e costi

Il Milan entra nel vivo del calciomercato di gennaio con una priorità assoluta: rinforzare l’attacco in emergenza per Massimiliano Allegri. La dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni, tra cui il centravanti tedesco Niclas Fullkrug e il giovane olandese Joshua Zirkzee.

Fullkrug rappresenta la soluzione più immediata e accessibile economicamente. Attualmente al West Ham, il centravanti sarebbe disponibile con un semplice prestito, utile a tamponare la carenza offensiva del Milan. Tuttavia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo non convince del tutto la dirigenza: le perplessità riguardano soprattutto l’età e il recente rendimento del giocatore, elementi che spingono il nuovo DS Igli Tare a valutare alternative più promettenti per l’impatto tecnico sulla squadra di Allegri.

In cima alla lista dei desideri c’è invece Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, oggi al Manchester United, ha già esperienza in Serie A con la maglia del Bologna e ha manifestato la volontà di tornare in Italia. Zirkzee rappresenta il profilo ideale per il Milan: qualità, versatilità e capacità di adattarsi ai diversi schemi offensivi di Allegri, rendendo l’attacco meno prevedibile.

Tuttavia, l’operazione Zirkzee-Roma si complica per diversi motivi. Il Manchester United richiede un obbligo di riscatto di 35 milioni di euro, cifra alta per il mercato di gennaio, e la concorrenza della Roma rende la trattativa una vera corsa. Il club giallorosso segue da vicino il giocatore e potrebbe inserirsi rapidamente, aumentando la pressione sul Milan.

Igli Tare dovrà quindi muoversi con grande attenzione, bilanciando l’urgenza di un rinforzo immediato con Fullkrug e il sogno tecnico e tattico rappresentato da Zirkzee. La sfida sarà trovare la soluzione che soddisfi Allegri e permetta al Milan di affrontare la seconda parte di stagione con un reparto offensivo all’altezza della rincorsa Scudetto, senza farsi soffiare il giocatore dalla concorrenza, soprattutto dalla Roma.

In questo scenario, il nome di Zirkzee-Roma resta uno dei più caldi del mercato, simbolo della trattativa più complicata e ambiziosa per i rossoneri.

