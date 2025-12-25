Calciomercato Roma, due le priorità dei giallorossi a gennaio: attaccante e difensore. I nomi e attenzione alla sorpresa di un secondo colpo nel reparto offensivo

Calciomercato Roma, Massara insiste per uno fra Raspadori e Zirkzee. In difesa il nome in pole position è quello di Disasi. Le ultime sui giallorossi

La vigilia di Natale si trasforma in una giornata di grande fermento a Trigoria, dove il calciomercato della Roma tiene banco tra dirigenti, tifosi e addetti ai lavori. Con l’apertura ufficiale della sessione invernale fissata per il 2 gennaio, il club giallorosso sta accelerando le operazioni per consegnare all’allenatore una rosa più competitiva e profonda, soprattutto nel reparto offensivo.

Il calciomercato della Roma in entrata, infatti, ruota principalmente attorno alla necessità di rinforzare l’attacco. Il direttore sportivo Massara continua a monitorare con attenzione i profili di Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, due nomi che rispondono perfettamente all’identikit tracciato dalla società: giocatori giovani, di qualità e in grado di fare la differenza sia nel presente che in prospettiva futura.

Per quanto riguarda Raspadori, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Come riportato da Il Tempo, l’Atletico Madrid continua a fare muro, rendendo il calciomercato della Roma particolarmente complesso su questo fronte. Il nodo principale resta la formula dell’operazione: i Colchoneros non sono disposti ad accettare un prestito secco e insistono per l’inserimento di un obbligo di riscatto, condizione che la Roma sta valutando con grande cautela per non compromettere il bilancio.

Parallelamente, proseguono i contatti con il Manchester United per Joshua Zirkzee. In questo caso, il calciomercato della Roma sembra offrire spiragli più incoraggianti. L’attaccante olandese ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione giallorossa, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella buona riuscita dell’operazione. Resta ora da trovare l’intesa economica tra i club, con la Roma che spinge per una formula sostenibile, possibilmente un prestito con diritto di riscatto.

Non solo attacco: il calciomercato della Roma si muove anche in difesa. Il nome più caldo è quello di Axel Disasi, profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto arretrato. Gasperini, grande estimatore del giocatore, ha dato il suo via libera all’eventuale operazione, convinto che Disasi possa garantire solidità, esperienza e duttilità tattica.

In definitiva, il calciomercato della Roma si preannuncia intenso e ricco di colpi di scena. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la dirigenza riuscirà a trasformare le idee in operazioni concrete, regalando ai tifosi un gennaio da protagonisti.