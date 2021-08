Calciomercato Salernitana, Simy è più vicino: i dettagli

Calciomercato Salernitana, i campani si avvicinano alla firma dell’attaccante nigeriano in forza al Crotone: la situazione

Dopo le 20 reti della passata stagione, Nwankwo Simy si è guadagnato la conferma in Serie A. L’attaccante nigeriano, come riportato da TMW, sarebbe ad un passo dal lasciare il Crotone per trasferirsi alla Salernitana, pronta a versare 6 milioni di euro nelle casse dei calabresi.

Decisivi i prossimi giorni in cui potrebbe arrivare la fumata bianca per il nuovo rinforzo offensivo tanto richiesto da mister Castori.