Calciomercato Sampdoria: Adrien Silva piace in Grecia. Gli aggiornamenti

Calciomercato Sampdoria: Adrien Silva potrebbe finire nel mirino del Paok Salonicco. Le ultime sul centrocampista portoghese

Adrien Silva non ha trovato la continuità giusta nella Sampdoria di Claudio Ranieri ma ha, comunque, mostrato molte delle sue qualità. Roberto D’Aversa ha parlato di lui in conferenza stampa e lo conoscerà in ritiro.

Secondo quanto riporta il quotidiano greco Forza, su Silva potrebbe nascere l’interesse del Paok Salonicco. Nonostante gli ostacoli che potrebbero nascere dalla trattativa, nei prossimi giorni, il club greco potrebbe provare ad approfondire la pista che porta al portoghese. La Sampdoria, per ora, considera il centrocampista molto importante per la mediana di D’Aversa.