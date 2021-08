Calciomercato Sampdoria: attesa l’offerta al Besiktas per Ljajic. Le ultime

Calciomercato Sampdoria, il club blucerchiato ha messo nel mirino Ljajic: ora serve l’offerta al Besiktas che vuole cedere

Il calciomercato della Sampdoria dovrà per forza accelerare nelle prossime ore, visto che martedì 31 agosto la sessione terminerà e i giochi saranno fatti. Daniele Faggiano, direttore sportivo blucerchiato, sta lavorando per piazzare gli esuberi e per capire se ci saranno altre cessioni oltre a Jakub Jankto. Attesa per conoscere il destino di Morten Thorsby e per gli sviluppi del rumors Adem Ljajic.

L’ex Fiorentina è in uscita dal Besiktas che lo ha messo sul mercato e che vorrebbe cederlo appena possibile. A questo punto la palla passa alla Sampdoria che ha mostrato interesse per il giocatore: ora il club di Massimo Ferrero dovrà velocizzare i tempi e ragionare con i turchi e con il giocatore per trovare l’intesa. La prossima, in ogni caso, sarà obbligatoriamente la settimana decisiva.