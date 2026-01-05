Calciomercato Sampdoria, via alle cessioni: Benedetti e Romagnoli tentano l’Entella. Tutti i dettagli

Calciomercato Sampdoria, capitolo uscite: l’Entella punta Benedetti e Romagnoli. Ecco lo scenario futuro

Il mercato di gennaio della Sampdoria non riguarda soltanto i possibili rinforzi. Per poter regalare nuovi innesti alla tifoseria blucerchiata, la dirigenza è infatti chiamata a un lavoro accurato sul fronte delle uscite, con l’obiettivo di snellire la rosa e ridurre il monte ingaggi. In questo contesto sta prendendo forma un asse di mercato tutto ligure che potrebbe portare due giocatori da Bogliasco a Chiavari.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Virtus Entella avrebbe manifestato un forte interesse per Leonardo Benedetti e Simone Romagnoli, due profili che non sembrano più rientrare nei piani tecnici della Samp.

Le strategie blucerchiate

Il dialogo con i “diavoli neri” si inserisce in una strategia più ampia: la Sampdoria ha la necessità di piazzare gli esuberi per liberare spazio e risorse in vista di operazioni in entrata già impostate da tempo.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la doppia trattativa con l’Entella potrà concretizzarsi o se il club valuterà soluzioni alternative per il futuro dei due giocatori.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

