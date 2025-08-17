Calciomercato Sampdoria, muro su Conti: respinta l’offerta dell’Inter per il giovane talento blucerchiato

Calciomercato Sampdoria, rifiutata la prima offerta dell’Inter per Conti: i nerazzurri preparano una nuova offensiva per il blucerchiato?

La Sampdoria ha scelto di trattenere i suoi gioielli. Nelle ultime ore è arrivata una proposta importante dall’Inter per il giovane Francesco Conti, ma la risposta del club blucerchiato è stata immediata e decisa: il centrocampista classe 2005 resterà a Genova.

La dirigenza nerazzurra aveva messo sul tavolo un prestito con diritto di riscatto, formula che avrebbe permesso di testare il giocatore in un contesto di alto livello e valutarne un eventuale acquisto definitivo. Il direttore sportivo Andrea Mancini, però, non ha avuto dubbi: rifiuto secco.

Alla base della decisione c’è la volontà di puntare sul talento prodotto dal vivaio, un elemento che può dare subito un contributo concreto alla squadra di Fabio Pisacane. Conti, dotato di qualità tecniche e versatilità tattica, viene considerato non un semplice aggregato alla rosa, ma una risorsa su cui costruire il futuro.

La permanenza del centrocampista rappresenta un segnale chiaro anche nei confronti dei tifosi: la Sampdoria vuole difendere i suoi ragazzi e valorizzarli internamente, senza cedere alle lusinghe delle grandi società. È un messaggio di ambizione e identità, che restituisce entusiasmo a un ambiente desideroso di vedere i propri talenti crescere con addosso i colori blucerchiati.

Il mercato è ancora lungo e altre società potrebbero farsi avanti, ma per ora la Samp ha blindato Conti, trasformandolo in uno dei pilastri del proprio progetto tecnico. Una scelta di cuore e di prospettiva, che conferma la linea di crescita fondata sui giovani del vivaio.