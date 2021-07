Calciomercato Sampdoria: Cutrone piace in Spagna. Il punto

Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati hanno messo nel mirino Cutrone del Wolverhampton: concorrenza del Villarreal

La Sampdoria sta tenendo sotto osservazione Patrick Cutrone, nome caldo nel calciomercato blucerchiato. L’attaccante del Wolverhampton piace a Roberto D’Aversa e il club doriano avrebbe già preso contatti con gli inglesi. Oggi è spuntato l’interesse del Villarreal.

Come riferito da Sky Sports, ci sarebbe una corsa a due per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante ex Fiorentina e Valencia: oltre la Sampdoria da monitorare l’inserimento del Villarral, che cerca proprio un centravanti.