Calciomercato Sampdoria in stand-by: si attende Ferrero. Tutti i dubbi

Calciomercato Sampdoria: dubbi, certezze, riscatti, rientri. Tutto fermo. Prima si attendono le mosse di Ferrero

Ieri la Sampdoria ha salutato la Serie A, con la vittoria netta sul Parma, e Claudio Ranieri, che ha deciso di non rinnovare con il club di Corte Lambruschini. Se la squadra ha chiaramente iniziato le proprie ferie, in società il lavoro è appena cominciato. Tutte le prossime scelte di Massimo Ferrero condizioneranno il calciomercato.

Il presidente blucerchiato dovrà al più presto decidere la composizione della nuova dirigenza, considerando che Carlo Osti e Riccardo Pecini sono in scadenza, e, di conseguenza, il nome del nuovo allenatore. Da queste mosse dipenderanno poi tutte le situazioni in bilico nel parco giocatori. Le valutazioni dell’area tecnica saranno determinanti per strutturare la rosa per la prossima stagione. L’attenzione inizierà a focalizzarsi sui molti prestiti, ancora da sistemare, e, soprattutto, sul contratto del capitano Fabio Quagliarella.