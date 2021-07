Calciomercato Sampdoria: irrompe il Real Madrid per Damsgaard

Calciomercato Sampdoria: il Real Madrid piomba su Damsgaard. Pronta l’offerta per il talento danese classe 2000

La Sampdoria dovrà difendersi da numerosi attacchi durante la sessione estiva di calciomercato. Il motivo è semplice da intuire: Mikkel Damsgaard. Il talento danese 2000, dopo aver disputato un Europeo in crescendo da assoluto protagonista, ha attirato l’attenzione di diversi top club di livello internazionale. Dal Tottenham al Barcellona, passando per le nostrane Juventus, Milan, Inter e Roma.

Come riportato da fichajes.net, anche il Real Madrid si è inserito nella corsa al gioiellino blucerchiato. Servirà un’offerta compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro per convincere la Sampdoria a cedere Damsgaard già in estate.

I DETTAGLI SU SAMPNEWS24