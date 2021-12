Calciomercato Sampdoria: occhi su Mazzocchi del Venezia. Il punto

Calciomercato Sampdoria, Mazzocchi resta un’idea per gennaio: il punto sul futuro del calciatore del Venezia

La tabella di marcia della Sampdoria, a prescindere dal campo, è molto fitta di appuntamenti. Il 23 dicembre ci sarà l’assemblea dei soci dove verrà riconfermato il CdA decaduto dopo le dimissioni di Massimo Ferrero. In quell’occasione verrano anche ridistribuite le 38 deleghe che erano in mano all’ex presidente.

A livello di mercato Daniele Faggiano dovrà capire quali saranno i suoi margini di operatività. E il budget a sua disposizione. Pasquale Mazzocchi, terzino destro, resta sul taccuino della Sampdoria in ottica gennaio, come riporta Sportitalia. Il classe ’95 è in scadenza di contratto con il Venezia ed è già stato allenato a Parma da Roberto D’Aversa.