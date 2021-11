Calciomercato Sampdoria: occhi su Reynolds della Roma. Le condizioni

Calciomercato Sampdoria: ritorno di fiamma per Bryan Reynolds della Roma. Il club giallorosso cederà lo statunitense in prestito a gennaio

La Roma si priverà di Bryan Reynolds a gennaio. Il terzino statunitense non sta trovando spazio alla corte di José Mourinho e lascerà il club giallorosso in prestito, al fine di acquisire maggiore esperienza in Serie A. Tra le società interessate c’è anche la Sampdoria, che nelle scorse sessioni di mercato aveva effettuato un tentativo per il classe 2001 ex FC Dallas.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club blucerchiato monitora attentamente la situazione in attesa di sviluppi concreti. È ormai nota la problematica legata ai terzini in casa Sampdoria, con Nicola Murru e Fabio Depaoli non in grado di dare garanzie al tecnico Roberto D’Aversa.