Calciomercato Sampdoria: offerta per lo svincolato Karaman. I dettagli

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati tentano il colpo a parametro zero. C’è l’offerta per l’attaccante Karaman

Si muove il calciomercato della Sampdoria, pronta ormai a partire per il ritiro di Ponte di Legno. Il club di Massimo Ferrero sarebbe tornato su Kenan Karaman, appena svincolato dal Fortuna Dusseldorf e del quale si era già parlato durante la trattativa che ha portato Dawid Kownacki.

Secondo calciomercato.it, la Sampdoria avrebbe avanzato la prima offerta per Karaman che potrebbe arrivare a parametro zero. L’attaccante piace per la sua duttilità, visto che può giocare sia da centrale che da esterno. Sono comunque tante le offerte che gli sono pervenute. Società dall’Italia, dall’Inghilterra e dalla Germania starebbero, infatti, pensando a lui. I blucerchiati avrebbero fatto la prima mossa, ora la palla passa al giocatore.