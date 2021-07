Calciomercato Sampdoria, Osti chiude a Keita: «Cifre alte per noi»

Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria, ha fatto il punto su Keita Balde e sul mancato riscatto dal Monaco

Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi su Keita Balde, tornato al Monaco dopo il mancato riscatto.

«Avevamo pattuito il riscatto ma i numeri erano molto alti per la Sampdoria. Io ringrazio Keita per quello che ha fatto, ci ha permesso il salto di qualità in alcune partite, però penso che non fosse possibile riscattarlo a quelle cifre».

