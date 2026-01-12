Calciomercato Sampdoria: il colpo può arrivare dalla Serie A! Suggestione in entrata per rinforzare la difesa. Qual è il grande obiettivo

Calciomercato Sampdoria: il colpo in questo gennaio potrebbe arriva dalla Serie A. Qual è il grande obiettivo dei blucerchiati

La finestra invernale di calciomercato entra nel vivo e la Sampdoria si conferma una delle società più attive e attente alla costruzione del futuro. Il club blucerchiato, deciso a puntellare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, ha posato gli occhi su uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano. A muovere i fili dell’operazione è Andrea Mancini: il Direttore Sportivo ha individuato un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio tramite il suo account X, la Sampdoria è piombata con decisione su Matteo Palma.

L’obiettivo: Matteo Palma, il gioiellino friulano

L’oggetto del desiderio doriano è un difensore centrale classe 2008 (17 anni), attualmente in forza all’Udinese. Palma è considerato dagli addetti ai lavori un talento cristallino: dotato di una struttura fisica già importante nonostante la giovanissima età e di ottime letture difensive, il ragazzo si è messo in luce nelle giovanili del club friulano, attirando le attenzioni di diverse società. La formula su cui sta lavorando la dirigenza blucerchiata è quella del prestito. Un’operazione che permetterebbe alla Sampdoria di aggiungere un’alternativa fresca e di prospettiva al pacchetto arretrato, e al giocatore di misurarsi in una piazza storica e ambiziosa per accelerare il suo percorso di crescita tra i professionisti.

La strategia di Andrea Mancini

L’interesse per Palma conferma la linea strategica imposta da Andrea Mancini: non solo profili esperti, ma un occhio di riguardo costante per i giovani di talento. Il DS sta scandagliando il mercato alla ricerca di opportunità che possano garantire sostenibilità e futuro al progetto tecnico. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa definitiva. Se l’affare dovesse andare in porto, la Sampdoria si assicurerebbe un “baby” difensore di sicuro avvenire, pronto a imparare dai veterani dello spogliatoio e a ritagliarsi il suo spazio in maglia blucerchiata.