Calciomercato Sampdoria: Ronaldo Vieira allo Sheffield. I dettagli

Calciomercato Sampdoria, ormai chiusa la trattativa che porterà Ronaldo Vieira allo Sheffield United: il centrocampista saluta Genova

La Sampdoria sta per chiudere un’altra operazione in uscita: dopo il prestito al Verona della scorsa stagione, Ronaldo Vieira, lascerà Genova per tornare in Inghilterra. Trattativa chiusa con lo Sheffield United.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Sampdoria e lo Sheffield United hanno trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista che, già domani, dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il club inglese.