Calciomercato Sampdoria: vicina la cessione in Serie B di Falcone

Calciomercato Sampdoria: Falcone vicino al prestito alla Spal. I dettagli della trattativa per il portiere classe ’95

Dopo le buone prestazioni offerte contro Roma e Torino, Wladimiro Falcone potrebbe lasciare la Sampdoria. Per il portiere classe ’95 si prospetta un ritorno in Serie B.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbero registrati contatti positivi con la Spal. Cresce la fiducia per l’arrivo in prestito del portiere blucerchiato.