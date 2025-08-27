Calciomercato: Jadon Sancho dice no a Roma e Juventus, futuro ancora incerto

Calciomercato: Jadon Sancho dice no a Roma e Juventus, il suo futuro ancora incerto. Le ultimissime sugli scenari di mercato

Il futuro di Jadon Sancho, esterno offensivo inglese classe 2000, continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato estivo. Dopo una stagione in prestito al Chelsea e ai margini del progetto tecnico del Manchester United, il talento londinese sembrava destinato a lasciare definitivamente Old Trafford. Tuttavia, le trattative con Roma e Juventus si sono arenate, lasciando il giocatore in una situazione di stallo.

Roma: il tentativo di Massara non basta

La Roma, guidata dal tecnico Gian Piero Gasperini, aveva individuato in Sancho il profilo ideale per rinforzare le corsie offensive. Il direttore sportivo Frederic Massara si è recato personalmente a Londra per incontrare l’agente del calciatore, Emeka Obasi, con l’obiettivo di chiudere l’operazione. Nonostante gli sforzi economici e tecnici del club giallorosso, Sancho ha espresso chiaramente la sua volontà di non trasferirsi nella Capitale. La Roma, dopo aver ricevuto un rifiuto definitivo, ha deciso di virare su altri obiettivi, tra cui il giovane Tyrique George del Chelsea1.

Juventus: priorità altrove

Anche la Juventus, allenata da Igor Tudor, aveva valutato Sancho come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, le richieste economiche del Manchester United e l’ingaggio elevato del giocatore hanno spinto la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, a concentrarsi su alternative più sostenibili. Tra queste, il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG e l’interesse per Edon Zhegrova del Lille, in caso di cessione di Nico Gonzalez.

Sancho fuori dai radar italiani

Con Roma e Juventus ormai fuori dalla corsa, Sancho resta in attesa di una nuova destinazione. Il Besiktas, club turco in cerca di rilancio, sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni dell’ex Borussia Dortmund. Il trasferimento in Turchia potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il venticinquenne inglese, desideroso di ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico.

Jadon Sancho non vestirà né il giallorosso né il bianconero. Le due big italiane hanno abbandonato la pista, lasciando spazio a nuovi scenari. Il mercato resta aperto, ma il futuro dell’esterno inglese è ancora tutto da scrivere.