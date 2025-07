Calciomercato Sassuolo, avanti tutta per Asllani. I neroverdi puntano al grande colpo a centrocampo - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: occhi su Asllani, sfida aperta con l’Inter per il centrocampista

Il Calciomercato Sassuolo si scalda con un nome importante che potrebbe presto diventare centrale nella strategia estiva del club neroverde: Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, attualmente in forza all’Inter, è ormai fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri dopo l’arrivo di Luka Sucic. L’ex Empoli non rientra nei piani del nuovo allenatore Cristian Chivu e la dirigenza interista è alla ricerca di una sistemazione adeguata per il classe 2002.

Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri, proprio il Sassuolo si sarebbe inserito con decisione nella corsa al centrocampista. Una mossa che conferma le ambizioni del club emiliano nel costruire una squadra solida e pronta a ripartire con l’obiettivo di tornare subito protagonista, dopo una stagione difficile.

L’Inter aveva già trovato un’intesa con il Real Betis per la cessione di Asllani, ma il giocatore ha bloccato l’operazione. Il centrocampista ha infatti rifiutato la destinazione spagnola, preferendo rimanere in Italia o attendere proposte che lo convincano pienamente. Questo ha complicato i piani del club milanese, che ora deve trovare una soluzione alternativa in tempi brevi.

Il Calciomercato Sassuolo, sempre attento alle occasioni in uscita dai top club, ha colto al volo l’opportunità. I neroverdi stanno trattando direttamente con l’Inter per provare a chiudere l’operazione, ma resta un nodo da sciogliere: l’ingaggio del giocatore. Asllani percepisce attualmente 1,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra elevata per i parametri del Sassuolo, che starebbe valutando formule come il prestito con parte dell’ingaggio pagata dall’Inter.

Nonostante gli ostacoli, l’interesse del Sassuolo è concreto. Il profilo di Asllani si sposa perfettamente con il progetto tecnico del club: giovane, con esperienza in Serie A, e dotato di qualità sia in regia che in fase d’inserimento. Un rinforzo che potrebbe dare nuova linfa al centrocampo neroverde.

Il Calciomercato Sassuolo è quindi in pieno fermento, e l’eventuale arrivo di Asllani rappresenterebbe un colpo significativo per la nuova stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’accordo potrà essere raggiunto e se il talento albanese vestirà presto la maglia neroverde.