Calciomercato Sassuolo, Insigne rimane nel mirino. Dipenderà da tutto dalla cessione di quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: Insigne nel mirino, ma tutto dipende da Laurienté. La situazione attuale

Il Calciomercato Sassuolo continua a offrire sviluppi interessanti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. In queste ore è emerso l’interesse del club neroverde per Roberto Insigne, esterno offensivo classe 1991, attualmente in forza al Palermo. Il profilo dell’ex giocatore di Frosinone e Benevento piace alla dirigenza emiliana, che lo considera un’alternativa valida per rinforzare l’attacco in caso di uscite.

Tuttavia, secondo calciomercato.com, l’operazione è strettamente legata al futuro di Armand Laurienté. L’attaccante francese sembrava a un passo dal trasferimento al Sunderland per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma il trasferimento è sfumato nelle fasi finali della trattativa. Questo imprevisto ha cambiato i piani della società emiliana, costretta ora a riconsiderare i propri movimenti in entrata.

Infatti, prima di affondare il colpo su Insigne, il Sassuolo dovrà trovare una nuova sistemazione per Laurienté, che resta in uscita. Il giocatore ha già un accordo di massima con la società per lasciare l’Emilia in questa sessione estiva, ma finché non verrà formalizzata una cessione, ogni potenziale entrata resterà in stand-by. Il nodo principale, dunque, è rappresentato dal mercato in uscita, elemento chiave per sbloccare eventuali trattative in entrata.

Nonostante lo stallo momentaneo, l’interesse del Sassuolo per Insigne è reale. L’esterno offensivo, dotato di grande tecnica e visione di gioco, potrebbe portare esperienza e qualità nel progetto di rilancio del club, appena promosso in Serie A. Il Calciomercato Sassuolo è infatti orientato verso profili che abbiano sia esperienza che motivazioni forti per affrontare una stagione di vertice.

La situazione resta in evoluzione, ma è chiaro che la dirigenza neroverde non vuole farsi trovare impreparata. Qualora si dovesse concretizzare la partenza di Laurienté, l’operazione Insigne potrebbe subire un’accelerata decisiva. Il Calciomercato Sassuolo è attento e pronto a cogliere le giuste opportunità, ma ogni mossa sarà ponderata e legata all’equilibrio economico del club.