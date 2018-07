Jeremie Boga sarà un nuovo calciatore del Sassuolo: accordo raggiunto con il Chelsea per l’acquisto dell’attaccante, arriva a titolo definitivo

Reduce dall’esperienza in prestito in Sky Bet Championship con il Birmingham, Jeremie Boga è pronto a lasciare definitivamente il Chelsea. Il fantasista franco-ivoriano non rientra nel progetto tecnico dei Blues e il suo futuro sarà in Italia secondo quanto raccolto da Calcionews24.com: è fatta per il suo trasferimento al Sassuolo!

La dirigenza neroverde ha raggiunto l’accordo con il club londinese: arriva a titolo definitivo, con il Chelsea che mantiene il diritto di recompra. Il calciatore, classe 1997 di Marsiglia, metterà nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2022: attese conferme nelle prossime ore, ma ci siamo…