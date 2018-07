Calciomercato Sassuolo, Khouma Babacar può dare l’addio dopo appena sei mesi: l’attaccante è finito nel mirino del Crystal Palace, pronta l’offerta

Potrebbe ripartire dalla Premier League la carriera di Khouma Babacar. L’attaccante senegalese, arrivato dalla Fiorentina a gennaio in prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro più bonus, non ha convinto a pieno la dirigenza del Sassuolo nel corso degli ultimi sei mesi e non è da escludere la cessione. Come evidenziato dalla stampa inglese, i club interessati non mancano…

Solo due reti in tredici apparizioni per l’ex Fiorentina, con Roberto De Zerbi che potrebbe decidere di puntare su altri profili per il reparto avanzato. E il classe 1993 fa gola in Premier League: secondo quanto riportato dal Daily Express, il Crystal Palace è pronto ad affidarsi al senegalese per risolvere i problemi in attacco. Gli Eagles sono disposti a mettere sul piatto 11 milioni di sterline: attesi aggiornamenti nelle prossime ore.