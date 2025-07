Calciomercato Sassuolo: Laurentié al Sunderland per 20 milioni. I possibili sostituti, c’è una tentazione

Calciomercato Sassuolo: Laurentié al Sunderland per 20 milioni. I possibili sostituti su cui si sta muovendo l’ad Carnevali

Il calciomercato del Sassuolo si accende improvvisamente, pronto a entrare nella sua fase più calda. La dirigenza neroverde sta infatti definendo i dettagli per una cessione eccellente: l’esterno d’attacco Armand Laurienté è a un passo dal trasferirsi al Sunderland in Championship, un’operazione che porterà nelle casse del club un importante tesoretto da 20 milioni di euro. Una parte significativa di questo incasso verrà immediatamente reinvestita per trovare un sostituto all’altezza.

La dirigenza emiliana, guidata da Carnevali e Palmieri, ha già stilato una lista di quattro nomi per colmare il vuoto lasciato dal francese. In cima alle preferenze c’è Tajon Buchanan dell’Inter. Non si tratta di un interesse nuovo: il Sassuolo aveva già effettuato un primo sondaggio per l’esterno canadese un paio di settimane fa e ora, con la liquidità garantita dalla cessione di Laurienté, è tornato alla carica con maggiore decisione.

Parallelamente, si valutano altre piste, seppur più complesse. Nella lista figura Alessio Zerbin, di proprietà del Napoli, ma su di lui il Pisa sembra essere in una posizione di vantaggio. Un altro profilo seguito con attenzione è quello di Youssouf Fadera, talentuoso esterno del Como. Anche in questo caso, però, la concorrenza è agguerrita, con Bologna e Cagliari che hanno già manifestato il proprio interesse.

Infine, occhio alla grande “tentazione” del mercato neroverde: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, svincolatosi dal Toronto, è stato offerto al Sassuolo. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma il club emiliano potrebbe decidere di approfondire i contatti nei prossimi giorni per valutare la fattibilità di un colpo che porterebbe enorme esperienza e qualità alla squadra. Il dopo-Laurienté è ufficialmente iniziato, con il Sassuolo pronto a essere protagonista sul mercato.