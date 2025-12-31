Calciomercato Sassuolo, nuove indiscrezioni sul futuro di certi giocatori. Ecco il retroscena neroverde - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo, arrivano nuove indiscrezioni su quelle che saranno (e sono state) le mosse dei neroverdi

Le recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali hanno riacceso i riflettori sulle strategie del Calciomercato Sassuolo, tra possibili ritorni suggestivi e talenti emergenti nel mirino delle big. Al centro del dibattito ci sono Davide Frattesi e il giovane difensore Tarik Muharemovic, pedine chiave per comprendere le mosse future del club neroverde.

Il sogno Frattesi e il legame con i neroverdi

Carnevali non ha mai nascosto il suo debole per Davide Frattesi. Nonostante il centrocampista sia ora un punto fermo della Nazionale e parte integrante della rosa dell’Inter, l’AD ha scherzato (ma non troppo) su un suo possibile ritorno.

“Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo. Se Davide decidesse di lasciare l’Inter, lo riprenderei al Sassuolo subito”, ha dichiarato il dirigente.

Queste parole sottolineano come il Calciomercato Sassuolo resti sempre vigile sui propri “ex” d’eccellenza, pur consapevole che il valore del calciatore sia ormai decollato, grazie anche al pregresso interesse di club come Juventus e Napoli prima del suo approdo a Milano.

Il caso Muharemovic: Inter e Bologna alla finestra

Un altro nome caldissimo per il Calciomercato Sassuolo è quello di Tarik Muharemovic. Il difensore sta attirando l’attenzione di diverse squadre di prima fascia. Carnevali ha confermato i primi sondaggi:

Inter: C’è stato un approccio esplorativo, anche se manca ancora un’offerta ufficiale.

C’è stato un approccio esplorativo, anche se manca ancora un’offerta ufficiale. Bologna: Anche i rossoblù hanno chiesto informazioni sul centrale.

Anche i rossoblù hanno chiesto informazioni sul centrale. Juventus: I bianconeri monitorano la situazione, anche perché vantano una clausola del 50% sulla futura rivendita.

La posizione del club è chiara: non c’è necessità di vendere a ogni costo. Il Sassuolo punta a valorizzare il ragazzo e, come già accaduto in passato con Locatelli, la volontà del giocatore e la congruità dell’offerta saranno decisive. Per Carnevali, Muharemovic oggi “non ha un prezzo”, poiché la sua cessione è rimandata.