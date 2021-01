Calciomercato Sassuolo: un rientro dalla Serie B. Le ultime

Il Sassuolo potrebbe pensare ad un rientro dalla Serie B per rinforzare la rosa per la seconda parte di campionato: ecco l’idea di Carnevali

Il Sassuolo deve rinforzare la rosa per una seconda parte di campionato che potrebbe vederla ancora nelle primissime posizioni della classifica. La squadra di De Zerbi vuole continuare a stupire.

Come riportato da Sky Sport, il Sassuolo starebbe pensando di far rientrare Enrico Brignola dal presito alla SPAL per rinforzare la batteria di esterni nella formazione di De Zerbi.