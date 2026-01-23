Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio

Calciomercato Serie A: le novità su En-Nesyri e Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari pensano a uno scambio

A due giorni dal big match di campionato, Juventus e Napoli infiammano il mercato con colpi in entrata e duelli a distanza. Mentre le squadre preparano la sfida di domenica 25 gennaio, le dirigenze lavorano freneticamente per consegnare i rinforzi promessi.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Juve: En-Nesyri ai dettagli, atteso l’ok presidenziale

La missione turca del DS Marco Ottolini ha dato i suoi frutti. La Juventus ha raggiunto un accordo verbale per l’acquisto di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa con la sua nazionale, ha dato il benestare al trasferimento. L’intesa prevede un prestito oneroso (cifra alta poiché il Fenerbahçe coprirà l’intero stipendio) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Manca solo l’ultimo via libera del presidente del club turco: se arriverà in mattinata, En-Nesyri volerà in Italia già domani, sabato 24, insieme a Ottolini. Tuttavia, per questioni burocratiche legate al visto, non sarà disponibile per la gara contro il Napoli.

Napoli: fatta per Giovane, visite a Milano

Risponde colpo su colpo il Napoli di Antonio Conte. Il club azzurro ha chiuso l’operazione per Giovane, superando la concorrenza della Lazio. Trovata l’intesa totale sia con l’Hellas Verona (operazione da 20 milioni complessivi tra parte fissa bassa e bonus) sia con il giocatore sull’ingaggio. Il classe 2003 sosterrà le visite mediche domani a Milano. Un acquisto reso sostenibile finanziariamente dalle uscite di Lucca e Lang. Con il suo arrivo e il recupero di Anguissa, Conte valuta il passaggio al 3-5-2.

Duello Juanlu e le mosse del Genoa

Juve e Napoli non si sfidano solo domenica in campo, ma anche per Juanlu Sanchez. L’esterno destro del Siviglia è il nuovo obiettivo comune: il Napoli lo tratta dall’estate scorsa, ma i bianconeri si sono inseriti prepotentemente. Infine, molto attivo il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo aver puntellato la difesa, il Grifone cerca gol: nel mirino c’è Cédric Bakambu, esperto bomber congolese del Betis. A centrocampo si insiste a oltranza con il Tolosa per il venezuelano Cristian Cásseres Jr, nonostante i primi rifiuti francesi. Infine, Cagliari e Parma lavorano allo scambio Luvumbo Cutrone.