Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate

Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic nel taccuino di due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe andare a giocare

L’interesse per un possibile approdo in maglia bianconera di Kerim Alajbegovic sta infiammando le discussioni tra i massimi addetti ai lavori del calciomercato internazionale. Il ragazzo, classe 2007, rappresenta il prototipo perfetto del talento moderno capace di scardinare le difese avversarie. Dopo essere cresciuto e maturato nel fiorente vivaio del Bayer Leverkusen, il trasferimento al Salisburgo lo ha proiettato in una vetrina di assoluto livello nel campionato austriaco e in una prestigiosa dimensione europea, rendendolo di fatto uno degli obiettivi più ambiti per i top club.

Le statistiche stagionali e l’ombra del Bayer Leverkusen

Le ragioni che spingono a ipotizzare con forza l’arrivo di Alajbegovic alla Juve risiedono nei suoi numeri straordinari. Con un bottino stagionale di 11 reti e 3 assist in 33 partite ufficiali, il diciottenne bosniaco ha dimostrato di possedere la maturità necessaria per non patire minimamente il salto nel calcio professionistico.

Le sue prodezze hanno fatto inevitabilmente lievitare la sua valutazione: oggi il suo cartellino vale già tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Juventus, costantemente attenta ai profili futuribili da integrare in un progetto tecnico fondato sulla crescita e sulla sostenibilità, monitora la situazione con estrema cura. Esiste tuttavia un ostacolo strategico: il Bayer Leverkusen eserciterà con ogni probabilità il diritto di recompra a fine stagione, prima di scatenare una vera e propria asta internazionale.

Il paragone con Kenan Yildiz e i record in Nazionale

Il parallelismo più immediato, che stuzzica notevolmente la fantasia dei tifosi juventini, è quello con Kenan Yildiz. Per peculiarità fisiche e tecniche, infatti, Alajbegovic è stato più volte accostato al primo Yildiz.

I due talenti condividono non solo il raggio d’azione offensivo, ma anche un meticoloso percorso di formazione in Germania e una forte vicinanza della famiglia. Inoltre, anche Kerim, esattamente come Kenan, ha bruciato le tappe in ambito internazionale: dopo il suo esordio assoluto avvenuto lo scorso settembre, è diventato rapidamente il più giovane marcatore di sempre nella storia della nazionale della Bosnia-Erzegovina. Oltre ai bianconeri, anche il Milan monitora la situazione.