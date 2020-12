Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Roma, per gennaio si punta su El Shaarawy: i dettagli – Stephan El Shaarawy resta un obiettivo concreto della Roma per la prossima sessione di mercato. Lo ha confermato Sky Sport sottolineando alcuni dettagli. Lo Shanghai Shenhua non lo libererà in prestito e punta a monetizzare la cessione del giocatore. Allo stesso tempo il calciatore è disponibile a ridursi drasticamente l’ingaggio per rientrare in Serie A.

Calciomercato Inter: proposto Origi come vice Lukaku. I dettagli – L’Inter sarà molto vigile sul mercato di gennaio, dove cercherà di cogliere le occasioni per puntellare la rosa di Conte. Sicuramente il club dovrà intervenire per rafforzare il reparto avanzato con un vice Lukaku. L’ultimo profilo valutato dalla dirigenza nerazzurra, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Divock Origi, attaccante belga in uscita dal Liverpool.

Calciomercato Milan: caccia al vice Ibrahimovic. Ecco tutti i nomi sul tavolo – Come riporta La Gazzetta dello Sport uno dei nomi più affascinanti segnati tra gli appunti della dirigenza è quello di Luka Jovic. Un’altra strada porta a Gianluca Scamacca: nel pomeriggio di Sassuolo-Milan di otto giorni fa i dirigenti rossoneri ne hanno parlato con quelli del Sassuolo, proprietari del cartellino del giocatore, al Genoa in prestito.

Inter, Pinamonti è la chiave per Gervinho. Eriksen-Paredes, si attende la mossa del Psg – Se i lavori sul fronte PSG hanno bisogno di tempo per rodare il giro di prestiti fra Christian Eriksen e Leandro Paredes, in contemporanea gli uomini-mercato nerazzurri sono al lavoro per piazzare un altro doppio colpo che aiuti Antonio Conte a rimescolare le carte sul fronte d’attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è noto che Andrea Pinamonti a gennaio farà le valigie. Si aspetta di capire quale società gli offra più possibilità tecniche. Nel frattempo resiste la candidatura in entrata dell’ivoriano Gervinho,