Calciomercato Serie A: tutte le ufficialità di oggi! Gli acquisti e le cessioni dei club nell’ultimo giorno di trattative

Calciomercato Serie A: le ufficialità di oggi, lunedì 2 febbraio! Gli acquisti e le cessioni dei club della massima serie nell’ultimo giorno di trattative

Le porte dell’Hotel Sheraton si sono chiuse alle 20:00 in punto, lasciando in eredità un finale di calciomercato ricco di colpi di scena in Serie A.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Serie A: uscite pesanti e il “giallo” scaligero

La notizia copertina è l’addio di Ademola Lookman: l’eroe dell’Atalanta saluta la Dea e l’Italia per approdare all’Atletico Madrid (operazione ufficiale dalle 18:30). La Roma risponde ufficializzando Bryan Zaragoza, mentre la Fiorentina puntella la difesa con l’esperienza di Daniele Rugani, arrivato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Movimenti interessanti per il Napoli, che deposita il contratto di Alisson Santos, e per il Milan, che prende il giovane Cissè dal Verona (lasciandolo in prestito al Catanzaro). L’Inter guarda al futuro: preso Yanis Massolin dal Modena (dove resterà fino a giugno) e depositato il contratto.

Il caso di giornata riguarda però l’Hellas Verona. Dopo aver riscattato Bella-Kotchap e preso Edmundsson, gli scaligeri hanno vissuto un incubo: il contratto di Christian Kouamé è stato depositato ma ritenuto non valido dalla Lega per documentazione incompleta. L’affare è saltato ufficialmente alle 20:18.

Fuochi d’artificio per il Como, che dimostra una forza economica devastante chiudendo per il talento svedese del 2007 Adrian Lahdo (affare da 10 milioni) con deposito arrivato poco prima del gong. Scatenata la Cremonese, che ufficializza il colpo Sebastiano Luperto dal Cagliari e Morten Thorsby dal Genoa.