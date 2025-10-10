Calciomercato Serie A, una squadra è pronta ad affondare per Sandro Tonali - Calcio News 24

Calciomercato Serie A: la Juventus punta Tonali per la rivoluzione estiva

Il Calciomercato Serie A si arricchisce di una trama affascinante che ha come protagonista uno dei nomi più amati dagli appassionati italiani: Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, attualmente fermo per squalifica, è al centro dei pensieri della Juventus, che lo considera il tassello ideale per costruire un nuovo ciclo vincente.

Secondo quanto emerge da ambienti vicini alla società bianconera, il club sta lavorando in silenzio, con pazienza e strategia, per riportare Tonali in Italia. L’estate scorsa il primo tentativo si è scontrato con il muro del Newcastle: nessuna apertura alla cessione e costi fuori portata. Ma la Juve non ha mai davvero abbandonato l’idea, consapevole che i tempi potrebbero presto diventare più favorevoli.

Nel panorama del Calciomercato Serie A, il ritorno di Tonali rappresenterebbe una vera e propria operazione simbolo. I bianconeri cercano da tempo un leader tecnico a centrocampo, un giocatore con visione di gioco, personalità e capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi. Tonali risponde perfettamente a questo identikit e, soprattutto, ha ancora ampi margini di crescita.

Le prossime finestre di mercato non sembrano ancora il momento giusto per l’affondo decisivo, ma l’obiettivo della Juve è programmare il colpo per l’estate 2026, quando mancheranno due anni alla scadenza del contratto del centrocampista con il Newcastle. A quel punto, se Tonali dovesse scegliere di non prolungare, il club inglese potrebbe essere costretto ad ascoltare offerte, e la Juventus si farebbe trovare pronta.

Dal punto di vista economico, l’operazione non sarà semplice: Tonali guadagna circa 8 milioni netti a stagione e il suo cartellino ha ancora un valore molto alto. Tuttavia, nel calciomercato Serie A, le grandi manovre iniziano con largo anticipo, e la Juve è abituata a giocare d’anticipo per garantirsi i migliori talenti.

Il ritorno di Tonali in Italia, inoltre, avrebbe un impatto non solo tecnico, ma anche simbolico: riportare in Serie A uno dei registi più promettenti del calcio italiano rappresenterebbe un segnale forte per tutto il movimento. Un’operazione che restituirebbe prestigio al campionato e riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, sempre più desiderosi di rivedere una squadra competitiva in Italia e in Europa.