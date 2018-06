Bernard lascia lo Shakhtar Donetsk, è ufficiale: tre italiane su di lui

Shakhtar Donetsk e Bernard, le strade si sono ufficialmente separate: il fantasista brasiliano lascia in scadenza di contratto, tre club di Serie A sulle sue tracce

Dopo settimane di indiscrezioni, è giunta l’ufficialità: Bernard dà l’addio allo Shakhtar Donetsk. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2018, il fantasista brasiliano ha deciso di non rinnovare con il club ucraino ed è pronto per una nuova avventura: sulle sue tracce Inter, Milan e Lazio.

Ecco il messaggio di addio di Bernard: «Voglio dire grazie ai tifosi, ai miei compagni, alla società, allo staff tecnico e a tutti i dipendenti dello Shakhtar Donetsk per i cinque anni che abbiamo trascorso insieme – conclude il classe 1993 – Sarò sempre felice delle vittorie ottenute con questo club». E ora una nuova avventura, resta solo da capire dove…