Calciomercato Spal, sono diverse le piste battute dal direttore sportivo Vagnati: da Moise Kean a Simone Scuffet, ecco tutti gli obiettivi

Calciomercato Spal, biancazzurri al lavoro. Dopo aver strappato la salvezza all’ultima giornata di campionato, la Spal si prepara a vivere la seconda stagione consecutiva in Serie A e la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Leonardo Semplici. E si è aperto il tavolo di trattative con l’Udinese: se per sostituire Meret l’obiettivo è Simone Scuffet, per l’attacco ecco l’ipotesi Stipe Perica. Reduce da una stagione tra alti e bassi, l’ex Chelsea potrebbe arrivare in prestito .

Il croato non è l’unico calciatore monitorato per il reparto avanzato, come sottolineato dai colleghi del Corriere dello Sport: occhi su Moise Kean della Juventus, tra i pochi volti positivi dell’ultima stagione dell’Hellas Verona. Per la difesa cercasi esperienza: il nome caldo è quello di Johan Djourou, che ha dato l’addio all’Amburgo e che giocherà il Mondiale con la Russia. L’alternativa è Matias Silvestre, in uscita dalla Sampdoria e già contattato dalla dirigenza spallina.