Manuel Lazzari Lazio, nome nuovo per la fascia destra biancoceleste: sondaggio per l’esterno di proprietà della Spal, alternativa di spessore a Marusic

Tra le sorprese della stagione della Spal e del campionato italiano, Manuel Lazzari è pronto a spiccare il volo. Il classe 1993 è stato un cardine della formazione di Leonardo Semplici, l’esterno di qualità del 3-5-2 biancazzurro: un vero e proprio stakanovista con 36 presenze corredate da 2 reti e 2 assist. E una crescita esponenziale che non è passata inosservato: il classe 1993 ha mostrato grande personalità nella sua prima stagione nella massima serie, con qualità e velocità che hanno messo in crisi gran parte delle difese della Serie A.

E non mancano i club interessati alle sue prestazioni: nelle ultime settimane si è fatta avanti la Fiorentina di Stefano Pioli, alla ricerca del terzino ideale per il 4-2-3-1, ma spunta un’altra squadra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha effettuato un sondaggio con la dirigenza spallina per parlare del gioiellino cresciuto nel Montecchio: Igli Tare è un suo grande estimatore ed è pronto a lanciare l’assalto. Non è inoltre da escludere il possibile inserimento nell’affare di Dusan Basta o Patric, profili graditi alla dirigenza di Ferrara. Lazzari Lazio, attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…