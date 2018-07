Samuele Mulattieri, l’Inter sorpassa la Juventus: le ultime

E’ derby di Italia tra Inter e Juventus per Samuele Mulattieri: i nerazzurri hanno sorpassato i bianconeri nella corsa al gioiellino di proprietà Spezia

Inter e Juventus protagoniste nelle prime settimane di calciomercato estivo, le strade dei due club si incrociano per Samuele Mulattieri. Considerato uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, il classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile dello Spezia e nell’ultima stagione ha raccolto tre presenze ed un gol con la prima squadra di Fabio Gallo.

Trequartista di qualità. Mulattieri è un cardine dell’Under 18 azzurra e le sue qualità non sono passate inosservato ai due top club nostrani. Negli scorsi giorni la Juventus ha avanzato un’offerta al club ligure ma, secondo quanto sottolineato dai colleghi di Sky Sport, il Biscione ha sorpassato la proposta bianconera. Inter in pole nella corsa per assicurarsi le prestazioni del fantasista: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…