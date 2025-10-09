Tonali apre alla Serie A? Sentite cosa ha detto il centrocampista (e occhio anche ad una big) - Calcio News 24

Calciomercato, Tonali apre al ritorno in Serie A: una big italiana resta vigile. La situazione attuale

Mentre la Nazionale italiana, guidata da Gennaro Gattuso, si prepara alla sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia a Tallinn, il focus dei tifosi e degli addetti ai lavori si sposta anche sul fronte calciomercato. Al centro delle attenzioni c’è Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e uno dei talenti più apprezzati del nostro calcio.

Tonali, che nell’ultimo anno ha trovato continuità e stabilità in Premier League, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che hanno subito fatto discutere. Intervistato da Vivo Azzurro, il giocatore ha confermato che un ritorno in Italia non è un’ipotesi da escludere, soprattutto considerando la crescita del livello della Serie A, che negli ultimi tempi si è dimostrata sempre più competitiva e attraente per i calciatori.

«Non puoi mai sapere cosa succederà», ha detto Tonali, «Io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, perché è la mia Nazione. Magari non subito, visto che al Newcastle ho trovato un buon equilibrio, ma il campionato italiano sta diventando sempre più interessante».

Queste parole hanno acceso i riflettori sul calciomercato italiano, con la Juventus che continua a monitorare con attenzione la situazione del centrocampista. Il club bianconero è alla ricerca di un rinforzo per la mediana e Tonali, con la sua tecnica, visione di gioco e leadership, rappresenta un obiettivo concreto e appetibile.

Il centrocampista ex Milan rappresenterebbe un tassello prezioso per il progetto tecnico di Igor Tudor, capace di dare qualità e dinamismo al centrocampo juventino. La possibile operazione di ritorno in Serie A, tuttavia, dipenderà molto dalla volontà del giocatore e dall’andamento della stagione in Inghilterra.

Nonostante l’equilibrio trovato al Newcastle, la volontà di Tonali di non escludere il ritorno in Italia alimenta le speranze dei club italiani, che vedono nel talento lombardo un profilo ideale per rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione o della prossima estate.

Il mercato è in continua evoluzione e il nome di Tonali resterà sicuramente tra i più caldi nei prossimi mesi. Il calciomercato italiano, dunque, non perde occasione per sognare il ritorno di uno dei suoi protagonisti più promettenti.