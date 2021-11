Calciomercato Torino: accordo vicino con l’Atalanta per Miranchuk. I dettagli della trattativa tra i club

Il Torino ha quasi raggiunto un accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Aleksej Miranchuk, trequartista ex Lokomotiv Mosca che non sta trovando il giusto spazio alla corte di Gian Piero Gasperini.

L’agente del calciatore russo sarà a Bergamo nel corso della prossima settimana: si tratterà il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto legato a un determinato numero di presenze in maglia granata.