Calciomercato Torino, addio a Sirigu: tra i pali ci sarà Berisha

Il Torino dirà addio a Salvatore Sirigu: in porta già sclelto il sostituto da parte di Juric. Tutto su Etrit Berisha. Le ultime

Il Torino ha deciso di dire addio a Salvatore Sirigu: il portiere lascerà i granata per accasarsi (forse) al Cagliari. In porta la squadra di Juric dovrebbe affidarsi a Vanja Millinkovic Savic, fratello di Sergej centrocampista della Lazio.

Come riporta La Stampa, il Torino sarebbe alla ricerca di un altro portiere: in dirittura d’arrivo la trattativa per Etrit Berisha. L’ex Lazio e Atalanta potrebbe giocarsi il posto da titolare.