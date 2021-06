Il Torino di Ivan Juric non abbandona l’idea di rinforzare il proprio attacco con Giovanni Simeone del Cagliari

Ivan Juric e il suo Torino non hanno nessuna intenzione di rinunciare a Giovanni Simeone del Cagliari per rinforzare il proprio attacco in vista dell’inizio del prossimo campionato.

A rivelarlo è Tuttosport che sottolinea anche come la società granata dovrà battere la folta concorrenza. Il Cholito, infatti, piace anche a Sampdoria, Bologna, West Ham e Marsiglia.