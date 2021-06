Calciomercato Torino: Cairo fissa il prezzo per Belotti. Le cifre

Il Torino ha fissato il prezzo di Andrea Belotti: servono 34 milioni di euro per strappare l’attaccante al club granata

Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scrivere. L’attaccante granata non ha intenzione di rinnovare il contratto oltre il 2022 e desidera essere ceduto in estate per compiere il tanto desiderato salto di qualità.

Come riportato da Tuttosport, non sarà semplice per le pretendenti strapparlo al Torino. Il presidente Urbano Cairo non accetterà offerte inferiori ai 34 milioni di euro: Roma e Milan avvisate.