Calciomercato Torino, granata a un bivio: un big può partire e per sostituirlo ci sono due nomi a sorpresa…

La difesa granata è sotto esame. Ecco chi potrebbe fare le valigie e quali sono le piste che Vagnati sta seguendo, le ultime in casa Torino



Un disastro che impone una rivoluzione, una cinquina subita a San Siro che mette a nudo tutte le fragilità di un reparto. Come riportato oggi da Tuttosport, la pesante sconfitta contro l’Inter ha messo la difesa del Torino sotto accusa, costringendo la dirigenza ad accelerare sul mercato per correre ai ripari. La strategia è chiara: prima si cede, poi si acquista. E il nome in cima alla lista delle partenze, ancora una volta, è quello di Saúl Coco, con lo Spartak Mosca che è tornato prepotentemente alla carica.



Il club russo, che già a inizio mercato aveva inseguito il difensore equatoguineano, si è rifatto vivo nelle ultime ore. La prima offerta da 16 milioni era stata respinta da Cairo e Vagnati, che valutano il giocatore almeno 20 milioni. Ora il Torino attende una nuova proposta formale, ma nel frattempo lavora già al sostituto. L’uscita di Coco, infatti, aprirebbe immediatamente le porte a un nuovo ingresso, e il nome che torna di moda è quello di Carlos Cuesta. Il difensore colombiano del Galatasaray, già seguito in passato, è il profilo individuato per raccogliere l’eredità di Coco. Si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un giocatore che, a sua volta, era stato seguito e poi scartato proprio dallo Spartak per dubbi sulle sue condizioni fisiche.



Ma la rivoluzione difensiva non si fermerà al centrale. La priorità è anche un terzino sinistro, un vice-Biraghi che al momento manca in rosa. Le quotazioni di Anass Salah-Eddine della Roma sono in forte rialzo, con il Torino che sembra in vantaggio sulla concorrenza del Cagliari. L’alternativa è il giovane Nicolò Fortini della Fiorentina, ma la trattativa è complessa: i viola chiedono 10 milioni per la cessione a titolo definitivo, mentre il Toro non va oltre i 5, aprendo a un possibile prestito con diritto di riscatto che al momento non convince il club gigliato.